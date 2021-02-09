اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 فبراير 2021 08:39 م
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ضبط 15 طن مصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك بمدينة العبور

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 07:46 م
ضبط 15 طن مصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك بمدينة العبور دواجن فاسدة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت شرطة البيئة والمسطحات المائية بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث تموين ومديرية الطب البيطري بالقليوبية، حملة استهدفت أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم في نطاق مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

أخطر اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور مدير المسطحات المائية بالقليوبية، والعقيد احمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد شن حملة مكبرة على مصانع الأغذية والأسواق بنطاق مدينة العبور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 طن جلد دواجن ومفروم دواجن بهم تغير في الخواص الطبيعية، وكانت الحملة بقيادة العميد ياسر منصور والدكتور أيمن هشام الشعراوى والدكتور عفيفي إبراهيم، وتم استئذان النيابة العامة في سحب عينات من المضبوطات وتحليلها في معهد بحوث صحة الحيوان بالقليوبية وتتولى النيابة العامة التحقيقات.


امن القليوبية

بيطري القليوبية

العبور

دواجن فاسدة

مباحث تموين القليوبية

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