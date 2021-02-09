ضبط نصف طن سكر مدعم و50 كيلو لحوم فاسدة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

نفذت مديرية التموين بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، حملات على محلات البقالة التموينية لإحكام الرقابة التموينية، ومنع بيعها بالسوق السوداء.

أسفرت عن ضبط نصف طن سكر تمويني مدعم، و50كيلو لحوم مجمدة غير صالحة، وتحرير 6محاضر نقص وزن خبز بلدي.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التموينية على المخابز ومحلات البقالة التموينية، وتم تشكيل حملة من إدارة تموين مركز طنطا برئاسة محمد شعبان مدير عام إدارة تموين مركز طنطا، وأحمد داود و اشرف صبحى وأسامة صالح والدكتور الشربينى عطالله من إدارة التفتيش على المجازر بمديرية الطب البيطري.

أسفرت الحملة عن ضبط نصف طن سكر تمويني مدعم أثناء محاولة تهريبه على طريق المحلة طنطا، و50كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك، و6محاضر نقص وزن الخبز، و7محاضر تسجيل كميات وهميه بغرض التربح وسرقة الدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.