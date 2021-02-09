ضبط أغذية منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيشية بالفشن فى بنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

قام فريق مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية جنوب بنى سويف بعمل حملة على المنشآت الغذائية والمطاعم الكائنة بمركز ومدينة الفشن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أسفرت الحملة عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية داخل أحد المحلات وشملت: أكياس حليب بقرى، قطع كيك، سندوتشات دومتى، شرائح البطاطس ومنتج ذرة فيشار) وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، بالإضافة إلى المرور على أماكن تداول وبيع السلع الغذائية.

وتم سحب عدد 16 عينة وتحرير عدد 5 محاضر جنح صحية منهم عدد 3 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية وعدد 2 محضر لعدم وجود شهادات صحية لمزاوله المهنة، فيما تم إعدام 15 كجم من الأغذية غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وقد شارك في الحملة محمد محمود مراقب أول أغذية، حمدى عاشور، أحمد رجب من مفتشى أغذية.

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على استمرارية الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع ومواجه كافة صور الغش التجارى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية، مشيرا إلى تكليفه الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائى بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية.