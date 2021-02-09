صور.. عمال شركة توتال الفرنسية يضربون عن العمل فى باريس بسبب إلغاء الوظائف

كتب عبد الوهاب الجندى

أضرب عمال شركة توتال الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن العمل في محطات بالعاصمة باريس، احتجاجا على إلغاء الوظائف في مصفاة "غراندبويت"، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وتجمع آلاف العمال أمام مقر الشركة الرئيسي في العاصمة باريس، للمطالبة بقرار إلغاء الوظائف في مصفاة "غراندبويت"، ودعم الموظفين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وأعلنت شركة توتال للنفط الفرنسية وهي احدة من أكبر ست شركات نفطية بالعالم ويقع مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، عن خسارة صافية تقدر بـ 2ر7 مليار دولار عام 2020 مقابل أرباح تقدر بـ 2ر11 مليار عام 2019 وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) والتي أثرت على أسعار النفط والانخفاضات المعلنة بالفعل.



إشعال الشماريخ



مظاهرات عمال توتال



مظاهرات أمام مقر شركة توتال



الشرطة أمام العمال