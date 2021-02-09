اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 فبراير 2021 02:39 م
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صفر إصابات ووفيات بفيروس كورونا وشفاء 5 بشمال سيناء على مدار يوم

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 02:22 م
صفر إصابات ووفيات بفيروس كورونا وشفاء 5 بشمال سيناء على مدار يوم بيان صحة شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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سجلت صحة شمال سيناء ، فى بيانها اليومى ، بشأن متابعة حالات مصابى كورونا صفر إصابات وصفر وفيات ، وأعلنت صحة شمال سيناء ، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية ، تم تسجيل صفر حالة إيجابية ، وصفر حالات وفيات وتسجيل شفاء 5 حالات من بين المصابين .

وأوضح البيان، أن الحالات التى تتلقى العلاج بالمستشفيات 3 حالات تتلقى العلاج بمستشفيات المحافظة المخصص فيها أماكن عزل وعلاج حالات كورونا ، تحت الرعاية الطبية المباشرة ، و 59 حالة عزل منزلى يتلقون العلاج فى بيوتهم وفقا للبروتوكول العلاجى المتبع .

وجاء فى البيان أن اجمالى احصائيات متابعة كورونا فى عموم مراكز وقرى شمال سيناء منذ ظهور الجائحة سجلت 98 حالة وفاة ، 295 حالة ايجابية ، فيما بلغ اجمالى عدد حالات الشفاء 1625حالة .

وانتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بشمال سيناء من تطهير مناطق وأحياء بالعريش .

وواصلت مديرية الصحة بشمال سيناء ، حملاتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا بحملات إرشادية وندوات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى بث رسائل توعوية توضح كيفية التعامل مع المرض فى حالة الإصابة والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية منه، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة .

 


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