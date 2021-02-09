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"صحة الغربية" تشكل لجان للمرور على المستشفيات لمتابعة أوجه القصور

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 07:04 م
"صحة الغربية" تشكل لجان للمرور على المستشفيات لمتابعة أوجه القصور لجان للمرور على المستشفيات في الغربية
الغربية _ مصطفى عادل

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وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجان متابعة ومرور، على مستشفى قطور المركزي، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من سلامة تنك الأكسجين .

وقامت اللجنة المشكلة بقيادة الدكتورة هيام أبو حمر، مدير الطب العلاجى بالمديرية، والدكتور أسامه فتحي مدير إدارة الطوارئ والدكتور محمد وجدي مسئول الرقابة الداخلية، والدكتور سامح فليفل الطب العلاجي ومس مريم مكافحة العدوي لوقوف على الحالة العامة للمستشفى، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات، والتعامل الفورى معها، وحلها في أسرع وقت ممكن وضرورة التعامل بحزم، مع أى متقاعس ومتابعة سير العمل وتوافر الأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وسلامة الأكسجين، وذلك بعد المرور على الأقسام الداخلية والعناية المركزة وأقسام العزل والاطمئنان على سلامة وصحة المرضى.

 

لجان للمرور على المستشفيات في الغربية (2)
لجان للمرور على المستشفيات في الغربية 

 

لجان للمرور على المستشفيات في الغربية (3)
لجان للمرور على المستشفيات في الغربية 

 

لجان للمرور على المستشفيات في الغربية (1)
 المستشفيات في الغربية

مستشفيات الغربية

محافظ الغربية

المستشفيات

المستشفيات في الغربية

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