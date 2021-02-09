"صحة أسوان" تنظم حملة التطعيم المحدود ضد شلل الأطفال

أسوان – عبد الله صلاح

أطلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة حملة التطعيم المحدودة ضد مرض شلل الأطفال، اليوم الثلاثاء، وذلك بنطاق مدينة أسوان.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال تحت سن الخمسة سنوات فى نطاق مدينة أسوان، من المصريين وغير المصريين عن طريق جرعة من طعم شلل الأطفال الفموى وجرعة من طعم السولك للأطفال من عمر 4 أشهر حتى 5 سنوات.

وأشار الدكتور أبو المجد، فى بيان صحفى، إلى أن تطعيم الطعم الفموى يتم من خلال الفرق المتحركة، بالإضافة لعمل تمركزات للعيادات المتنقلة فى المواقع الثابتة مثل الجمعيات الأهلية، للتطعيم بطعم السولك، وتستمر الحملة خلال الفترة من 9 حتى 25 فبراير الجارى.