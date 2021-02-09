سوق الدباديب ينتعش فى دمياط مع قرب عيد الحب.. وتخفيضات تصل 50٪

دمياط معتز الشربينى

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الحب أو الفلانتين، المحدد له 14 فبراير من كل عام، وتزينت أغلب محلات بيع الهدايا والإكسسوارات فى دمياط ودمياط الجديدة، بهدايا عيد الحب، من لعب وأنتيكات، لاسيما الدباديب على كل شكل ولون وأحجام واسعار مختلفة، تبدأ من 50 جنيه إلى 1000جنيه، وقامت اغلب المحلات بعمل تخفيضات على الأسعار تصل إلى 50٪ بهذه المناسبة، لسهولة البيع، وتشجيع الراغبين على الشراء.

"اليوم السابع" التقى أحد أصحاب المحال التجارية بدمياط الجديدة لنعرف منه أسعار الدباديب هذا العام.

يقول أحمد عبد المنعم صاحب محل بدمياط الجديدة، أغلب المحال التجارية التى تبيع التحف والهدايا تستعد من بداية شهر فبراير لأعياد الحب، ويتم تجهيز عدة أشكال متنوعة من الدباديب والهدايا لافتا إلى أن هذا العام تم توسيع دائرة الخصومات لتصل من 20: 50 ٪ من الخصومات، حيث تتراوح الأسعار مابين 50 جنيه :1000 جنيه، مشيرا إلى أن الباندا هى موديل هذا العام بمختلف احجامها.

وأكد احمد عبد المنعم، أن الإقبال يكون محدود فى مطلع الشهر، لكن يتزايد مع قرب موعد عيد الحب الموافق 14 فبراير من كل عام، ويقبل على الشراء المخطوبين والطلبة والشباب بصفة عامة.

يضيف خالد إبراهيم صاحب محل هدايا بدمياط ، أن الدباديب والورود الحمراء أكثر الهدايا مبيعا فى هذه الأيام، وشراء، الدباديب له ذوق كل واحد يشترى الشكل واللون والحجم حسب الأذواق المختلفة، مضيفا أن أغلب المقبلين على الشراء المخطوبين.



















