اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 فبراير 2021 10:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سلطات موسكو تعلن تخفيف قيود كورونا في مكاتب الأحوال المدنية وقاعات حفلات الزفاف

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 09:18 م
سلطات موسكو تعلن تخفيف قيود كورونا في مكاتب الأحوال المدنية وقاعات حفلات الزفاف كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو، اليوم /الثلاثاء/، رفع بعض القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا في مكاتب الأحوال المدنية وقاعات حفلات الزفاف.
وقالت أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية - في بيان بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - إن تحسن الوضع الوبائي في المدينة قد سمح للسلطات بالبدء في التخفيف التدريجي للقيود التي تم فرضها سابقا بسبب الوباء، بما في ذلك إعادة مكاتب تسجيل الأحوال المدنية وقاعات حفلات الزفاف إلى عملها الطبيعي.
وأوضحت المسؤولة أن الحديث يدور عن إلغاء التسجيل المسبق للراغبين في زيارة المكاتب والقاعات المذكورة، ورفع تقييد عدد الضيوف في مراسم تسجيل الزواج بخمسة أشخاص فقط.
مع ذلك أشارت راكوفا، إلى أن ارتداء القفاز الواقي والكمامة يبقى إلزاميا أثناء هذه المراسم، شأنه شأن الالتزام بالتباعد الجسدي والذي لا بد من أخذه بعين الاعتبار عند تحديد عدد الضيوف.


روسيا

كورونا

موسكو

قيود كورونا فى موسكو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة