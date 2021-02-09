سكرتير عام الأقصر يبحث تطوير 34 قرية ضمن مشروع تطوير الريف المصري.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

عقد محمد عبد الفتاح، سكرتير عام محافظة الأقصر اجتماعاً موسعاً مع مسئولي وممثلي الجهات المنفذة والمشاركة في المشروع، وذلك لإستعراض تنفيذ أعمال التطوير في كافة قري مدن إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر وعددهم 34 قرية بتوابعهم هم القري المستهدفة ضمن المشروع بواقع 27 قرية بمدينة إسنا و7 قري بمدينة أرمنت، وفى إطار متابعة جهود التنمية في المشروع القومي لتطوير قري الريف المصرى.

وتم خلال اللقاء إستعراض جهود وأنشطة المديريات ضمن خطة المشروع لتنمية القري المستهدفة، مؤكدا علي ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال المشروعات ورفع تقارير بها مع عقد إجتماع إسبوعي لإستعراض الموقف التنفيذي لكل مشروع .

ووجه عبد الفتاح، بتخصيص وحدة متابعة لمشروع تطوير قري الريف بكل مديرية خدمية تنفيذاً لتعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة لكافة أعمال المشروع بما يسهم في تذليل أية عوائق.

وشهد الإجتماع المهندس أسعد مصطفي، مستشار المحافظ للمشروعات وياسر جاد الرب مدير إدارة التخطيط بالمحافظة وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ونواب رؤساء المراكز ورؤساء القري وممثليهم.



لقاء سكرتير الأقصر لتطوير قرى مشروع الريف المصرى (1)



لقاء سكرتير الأقصر لتطوير قرى مشروع الريف المصرى (2)