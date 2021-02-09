وذكرت قناة (روسيا اليوم) نقلا عن المصادر اليونانية أن الهجوم، الذي يعد التاسع من نوعه خلال عام في تلك المنطقة، وقع على السفينة، التي كانت تحمل علم جزر مارشال قادمة من جمهورية توجو، على بعد 91 ميلا بحريا غرب سواحل باتا، في غينيا الاستوائية، وحوالي 115 ميلا قبالة ساحل الكاميرون.

وأضافت أن طاقم السفينة، المكون من 18 فلبينيا، ويوناني واحد، تحصن في المساحة المخصصة للأمن والسلامة عند الطوارئ وقاد سفينته باتجاه شمالي شرقي، ليصل إلى ميناء مالابو في غينيا الاستوائية مساء الـ7 من فبراير، فيما عاد القراصنة من حيث أتوا بعد فشل هجومهم.

يذكر أن أحداث القرصنة والاعتداءات على السفن في مياه غرب أفريقيا قد ارتفعت في عام 2020 بنسبة 12%، مقارنة بالعام الذي سبقه.