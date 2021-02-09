اليوم السابع
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زعيم الأغلبية فى "الشيوخ": سنقدم أدلة جديدة ضد ترامب فى محاكمة عزله

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 06:04 م
زعيم الأغلبية فى "الشيوخ": سنقدم أدلة جديدة ضد ترامب فى محاكمة عزله دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر خلال مؤتمر صحفى، قبل بدء المحاكمة الثانية لعزل الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، إن "مجلس الشيوخ يتحمل مسئولية جسيمة لمحاولة تحميل دونالد ترامب المسئولية عن أخطر التهم الموجهة ضد أي رئيس على الإطلاق".

 

وأضاف أنه "عندما يكون لديك مثل هذه التهمة الخطيرة ، فإن تجاهلها والتغاضى عنها لن يجلب الوحدة."

 

وأشار الزعيم الديمقراطي إلى أن مديري المساءلة في مجلس النواب سيقدمون أدلة جديدة لصالح إدانة ترامب بالتحريض على التمرد.

 

وقال شومر "الدليل سيكون قويا"، موضحا أن الأدلة ، بعضها سيكون جديدًا ، وحث أعضاء مجلس الشيوخ على "التعامل مع المحاكمة بالجدية التي تستحقها".

 

أكد شومر أيضًا أن المحاكمة لن تمنع الديمقراطيين في الكونجرس من المضي قدمًا في خطة الرئيس الأمريكى، جو بايدن للإغاثة من فيروس كورونا.

 

وأكد "إلى النقاد الذين قالوا إننا لا نستطيع القيام بالأمرين معًا ، نقول إنكم مخطئون. نستطيع ونحن  نفعل ذلك ".

 

 


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جو بايدن

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