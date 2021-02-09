روسيا تعلن عدم مشاركتها فى ندوة لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا حول العقائد العسكرية

كتب أحمد عرفة

أكد سطنطين جافريلوف، رئيس الوفد الروسي إلى المحادثات حول الأمن العسكري والحد من الأسلحة، أن وزارة الدفاع الروسية لن تشارك في ندوة تعقدها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول العقائد العسكرية، وذلك بسبب موقف الدول الغربية غير الودي إزاء موسكو.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف رئيس الوفد الروسي إلى المحادثات حول الأمن العسكري والحد من الأسلحة، أنها المرة الأولى منذ 30 سنة التي لا يشارك فيها ممثلو وزارة الدفاع الروسية في الندوة، التي تعقدها المنظمة كل خمس سنوات والتي تجري الجولة الراهنة منها عبر الفيديو كونفرانس يومي 9 و10 فبراير، لافتا إلى أن الأجواء الراهنة دفعت الجانب الروسي إلى رفض الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة بصفتها دولة تتولى حاليا رئاسة المنتدى.

وتابع رئيس الوفد الروسي إلى المحادثات حول الأمن العسكري والحد من الأسلحة،: "لقد دعانا الأمريكيون وأجبناهم أنه في ضوء ما يجري حاليا على حدود روسيا من تدريبات عسكرية وتحليقات طائرات استطلاع، فإن وزارة الدفاع الروسية تعتبر مشاركتها في هذه الندوة غير مجدية، وذلك للمرة الأولى منذ 30 سنة".