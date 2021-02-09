روحانى: إدارة بايدن لم تقم بأى خطوة إيجابية تجاه إيران

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تقم بأي خطوة إيجابية تجاه إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف حسن روحاني: لن نلتزم بالاتفاق النووي قبل عودة الولايات المتحدة الأمريكية إليه.

وفى وقت سابق قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده ستلتزم بالاتفاق النووي في حال عادت الولايات المتحدة للالتزام به.

وفى تصريحات نقلتها وسائل إعلام، قال روحاني: لن نغير بندا من بنود الاتفاق النووي ، والاتفاق لن يشمل أطرافا أخرى ، وهذا موقفنا النهائي ولن يتغير.، مضيفا: "سنرحب بعودة واشنطن للاتفاق النووي إذا أرادت وإذا كانت لا تنوي العودة فعليها أن تعلن ذلك".