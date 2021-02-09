رفع 1400 طن قمامة ومخلفات خلال أسبوع بقرية صفط تراب بمركز المحلة

الغربيــــة عادل ضرة

تابع اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أعمال حملات النظافة المكثفة والتى شملت مدخل القرية ومجمع المدارس ومجمع المصالح الحكومية والطرق المؤدية للقرية ورفع نواتج تطهير ترعة القرشية وقد تم رفع 1400 طن مخلفات ونواتج تطهير حتى الآن منذ بداية الحملة كما تم توزيع 80 شتلة من شتلات الاشجار المثمرة لزراعتها داخل المصالح الحكومية والمدارس ومداخل القرية.

يذكر أنه خلال فعاليات الحملة تم القيام بقافلة بيطرية ضمت عدد كبير من الأطباء البيطرين وتم علاج 194 رأسا من الجاموس وعدد 79 رأسا من الأبقار وعدد 221 رأسا من الأغنام كما تم فحص عدد كبير من عينات براز وعينات دم لبكتيريا البروسيلا واستخراج عدد 62 بطاقة للحيوانات لتوزيع علاج بالمجان.

وتهدف هذه الحملة إلى تشجيع الشباب بالقرى المصرية والمتطوعين لتطوير قراهم وتشارك وزارة البيئة بتكثيف جهودها لتحسين الظروف البيئية بتلك القرى وتسعى الوزارة لحشد الجهود لنشر فكر الاستدامة البيئية بصورة طبيعية على أرض الواقع لتحقيق مصر لأهدافها من تحسين البيئة المحيطة والظروف المعيشية للمواطن المصرى.