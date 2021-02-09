رئيس وزراء إيطاليا الأسبق يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فى البلاد

كتب أحمد عرفة

دعا زعيم حزب "فورتسا إيتاليا" الإيطالي المعارض، ورئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلوسكوني، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد، متابعا بعد لقائه رئيس الوزراء المكلف ماريو دراجي، الذي شارك في الجولة الثانية من المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة: "أكدت دعم حزبنا من خلال الحث على تبني خيارات رفيعة المستوى مع أخذ توجيهات الأحزاب بالاعتبار، واتخاذ القرارات باستقلال كامل، لكى تولد حكومة تقوم على وحدة الدولة والقوى السياسية دون أي إقصاء".

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح سيلفيو برلوسكوني، أن هذا لا يعني ولادة أغلبية سياسية بين أحزاب بديلة بطبيعتها وتاريخها وقيمها، بل إنها استجابة لحالة طارئة خطيرة، ستستمر للوقت اللازم لتجاوز هذه الأزمة الصحية، الاجتماعية والاقتصادية المأساوية، لافتا إلى أنها استجابة ذات مصداقية أمام أوروبا والعالم، وكذلك رد موحد كان حزبه أول من طلبه، يتطابق بشكل كامل مع الدعوة التي وجهها رئيس الدولة إلى جميع القوى السياسية لتحمل مسئولياتها.

واستطرد رئيس الوزراء إيطالي الأسبق: "سنؤدي دورنا بدءا بالولاء، الروح البناءة، والوعي بخطورة الساعة التي تتطلب من الجميع وضع الحسابات والتكتيكات والمصالح الانتخابية جانبا لوضع إنقاذ البلاد أولا، وإذا حدث هذا، فأنا متأكد من أن إيطاليا ستنجح بالنهوض والمضي قدما".