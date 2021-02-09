رئيس موريتانيا يكرم الفائزين فى جائزة علوم القرآن والعلوم الشرعية الإسلامية

نواكشوط /أ ش أ/

قام الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، بتسليم جوائز النسخة الأولى من مسابقة جائزة رئيس الجمهورية لـ"حفظ وفهم المتون المحظرية" وهى جائزة استحدثت لدعم علوم القرآن الكريم والعلوم الشرعية الإسلامية.

وتشمل مواضيع المسابقة التى تنظم بالتعاون مع هيئة العلماء الموريتانيين والتى يتم تصحيحها من قبل لجنة من كبار العلماء جميع العلوم المحظرية فى متونها الكبرى المدرسة فى كبريات المحاظر بموريتانيا: (القرآن وعلومه، الفقه والأصول والقواعد، الحديث وعلومه والسيرة النبوية، اللغة العربية وعلومها، والمنطق والبيان).