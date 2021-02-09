اليوم السابع
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رئيس جامعة بنى سويف يترأس اجتماعات وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 02:56 م
رئيس جامعة بنى سويف يترأس اجتماعات وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم اجتماعات وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، ومجلس إدارة مركز جامعة بني سويف للطباعة والنشر، ومركز تنمية الموارد البشرية بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار المالي، والدكتور هاني النشار مدير وحدة المشروعات، والدكتور ناجي رضوان مدير مركز الطباعة والنشر، والدكتور جمال عبد المطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية.

وخلال اجتماع وحدة إدارة المشروعات تم مناقشة عدد من الموضوعات منها تطوير مقر التعليم الصناعي ومتابعة تجهيز مبنى مركز الاختبارات الإلكترونية مع تشكيل فريق عمل لإدارته ومناقشة التقرير الفني الخاص بالتعليم الإلكتروني وتطوير نظام إدارة العملية التعليمية بالجامعة بعد الاستخدام التجريبي خلال العام الجامعي 2019/2020 والفصل الدراسي الأول 2020/2021.

كما تناول اجتماع مركز الطباعة والنشر ضرورة تقديم الدعم للمركز لتلبية احتياجات الجامعة من مطبوعات، والموافقة على تكليف المركز بطباعة وتوزيع الكتب الدراسية الخاصة بالشعب والبرامج الجديدة بكليات الجامعة بجودة عالية.

 وتمت الموافقة خلال اجتماع مركز تنمية الموارد البشرية على الطلب المقدم من الهيئة العامة للتحكيم ببنى سويف لحضور الدورات التدريبية التي يعقدها المركز.

 وكذلك قيام المركز بتنفيذ عدد (6) دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حيث بلغ عدد المتدربين 141 متدرب وقام بالتدريب 12 مدرب.

 

 


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