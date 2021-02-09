رئيس جامعة أسيوط: بدء صيانة وتعقيم المدن الجامعية استعدادا لعودة الطلاب

أسيوط هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن بدء أعمال موسعة للصيانة والإصلاح داخل كافة مبانى المدينة الجامعية التابعة للجامعة، مع القيام بما يلزم بأعمال التطهير والتعقيم اللازمة لكافة الوحدات السكنية للمدينة قبل وقت كافى من عودة الطلاب إلى السكن بالمدينة والمقرر له يوم الخميس بعد القادم 18 من فبراير الجارى وذلك تمهيداً لبدء الفصل الدراسى الثانى يوم 21 من فبراير الجارى.

ومن جانبه، أشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه من المقرر عودة الطلاب المغتربين الذى تم قبولهم خلال الفصل الدراسى الأول، وذلك لنفس أماكنهم المسكنين عليها وذلك وفق الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها إدارة الجامعة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، والتى تتضمن تخفيض أعداد الطلاب والطالبات بكل غرفة ومتابعة التزام الطلاب بارتداء الكمامات خارج الغرف، وعزل أى حالات مرضية يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، والتواجد الدائم للأطقم الطبية فى ارتكازات معروفة داخل مبانى الطالبات والطلاب مع استخدام الكواشف الحرارية وأدوات التطهير والتعقيم بصفة دائمة ودورية .