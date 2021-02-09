حملة لرفع الإشغالات وغلق المقاهى المخالفة ومصادرة الشيش بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالاشتراك مع شرطة المرافق وحى أول وثان الزقازيق لرفع كافة الإشغالات بنطاق رئاسة المركز والأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين استمرارا للجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية والأمنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة ولإعادة الانضباط للشوارع بمدينة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات بمناطق (الزراعة - عمر شاهين - موقف المنصورة - الغشام - طلبة عويضة -الرملية - شارع الأمن الغذائى - فضلا عن تغريم 10 مواطنين لعدم ارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، كما تابعت الحملة مواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية والصناعية وكافة الأنشطة التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفى سياق متصل تمكنت رئاسة المركز من غلق وتشميع مقهى بقرية مشتول القاضى وتم التحفظ على 20 شيشة من المقهى المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات المخالفة والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بشوارع المدن لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المحافظة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.