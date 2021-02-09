جندى إسرائيلى يعثر على عملة معدنية يعود تاريخها للعصر الرومانى

كتب –هاشم الفخراني

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن جندى إسرائيلى عثر على عملة معدنية نادرة فى شمال إسرائيل أثناء القيام بتدريبات عسكرية.

وأوضحت الصحيفة، أن العملة حملت صورة الإمبراطور الرومانى أنطونيوس بيوس، ويرجع تاريخ العملة إلى عام 9 ميلادياً.

وأشار رئيس هيئة الآثار الإسرائيلى إلى أن هذه العملة تضاف إلى 11 قطعة نقدية مماثلة فقط، والتى يتم وضعها في متحف خاص بالعملات المعدنية التى يتم العثور عليها.

وأكد أنه قد تم العثور على جميع هذه العملات في شمال إسرائيل، حيث تحمل العملة على وجهها صورة للإمبراطور الروماني أنطونينوس بيوس الذي حكم في 138-161 م ، وعلى ظهرها إله القمر السوري وحولها نقش لأهل حيفا في عام 217 ميلادياً.