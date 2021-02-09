جامعة الفيوم تستضيف رئيس مجلس الأعمال الأفريقى.. صور

الفيوم رباب الجالى

استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الثلاثاء، الدكتورة أمانى عصفور رئيس مجلس الأعمال الأفريقى، ورئيس لجنة التجارة بمجلس أعمال الكوميسا ورئيس الجمعية المصرية لسيدات الأعمال، وذلك بحضور الدكتور كمال غلاب عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، الدكتور عدلى سعداوى العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل والسادة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

وقال رئيس الجامعة، إن الهدف الأساسى من الزيارة هو بحث إمكانية التفاهم بين معهد البحوث ومجلس الأعمال الأفريقى ومجلس أعمال الكوميسا، وبما يعود بالنفع على الطرفين وخاصة فى إطار تنظيم حملات مشتركة لإعادة رسم الصورة الذهنية عن مصر فى القارة الأفريقية ومقاومة التسويق السلبى الذى تروجه بعض قوى الإرهاب الخارجية عن مصر.

وأضاف أن اللقاء تضمن سبل التنسيق المشترك بين المؤسسات العلمية والبحثية لخدمة الدور المصرى التاريخى فى تبنى القضايا الأفريقية لتعزيز التواصل الإنسانى والتعليمى والبحثى فى المحافل الافريقية بالتوازى مع الدور الحكومى والسياسى مما يسهم فى زيادة الوعى الثقافى بين شعوب القارة الأفريقية والذى تضمن الاتفاق على تنظيم مؤتمر دولى عن دور الثقافة والفنون فى تحقيق أهداف التنمية الأفريقية 2063، وذلك تحت مظلة جامعة الفيوم بمشاركة دول الاتحاد الأفريقى ليشمل عدة محاور منها إبراز دور المؤسسات الثقافية والتعليمية والبحثية، وأوجه الاستثمار فى الثروات بين دول القارة، والتمكين الاقتصادى للمرأة والشباب الأفريقي، وأهمية الثقافة والفنون والإعلام لتعضيد الهوية الأفريقية لتبادل الثقافات بين دول القارة.

وأعربت الدكتورة أمانى عصفور عن سعادتها بتواجدها للمرة الأولى فى رحاب جامعة الفيوم لبحث أطر التعاون بين الجامعة ومجلس الأعمال الأفريقى ومجلس أعمال الكوميسا فى المجالات البحثية والتسويق.

فيما أكد الدكتور كمال غلاب، أن من أهم أهداف اللقاء هو التواصل مع المعاهد البحثية الأخرى بدول القارة الأفريقية والتوعية بأنشطة المعهد على مستوى الاتحاد الأفريقى وعمل دليل للجهات البحثية لقارة أفريقيا إضافة إلى العمل على تطبيق بعض بنود أجندة التنمية الأفريقية 2063.