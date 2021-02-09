جامعة الإسكندرية: إنشاء وحدات لمراكز الابتكارات التربوية

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال مجلس شئون التعليم والطلاب، بتقنية الفيديو كونفراس، على وكلاء الكليات حرص الجامعة على صحة وسلامة جميع منتسبى الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بصفة خاصة، والمجتمع العام بصفة عامة، خلال هذا الظرف الاستثنائى بما لا يؤثر على العملية التعليمية.

وأضاف أن 20 فبراير القادم هو بداية العملية الامتحانية للفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة، مشدداً على عدم التهاون فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، كما أعلن عزم الجامعة إنشاء وحدات للابتكارات التربوية كوحدات من مركز الجامعة خلال الفصل الدراسى الثاني.

كما استعرضت الدكتورة غادة الخياط، رئيس قسم نظم المعلومات بكلية التجارة جامعة الإسكندرية والمدير التنفيذى لوحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد أهداف الوحدة وهى الوحدة المنوطة بالتعليم الإليكترونى داخل الجامعة، حيث سيتم إنشاء وحدات فرعية لوحدة الابتكارات التربوية بكل كلية، والتى ستعمل على إدارة منصات التعلم الإلكترونى وتطوير العملية التعليمية والعمل على مبادرات الوحدة مثل إنشاء المقررات المفتوحة واسعة الانتشار باسم جامعة الإسكندرية لإعلاء تصنيف الجامعة، وجار الآن تطوير مقررين فى مجال التحول الرقمى والتكنولوجيا البازغة وتطبيقاتها فى كافة المجالات.

ووافق المجلس على تعديل قرار الجامعة بشأن ضوابط وقف القيد و الأعذار الامتحانية فى المرحلة الجامعية الأولى "البكالوريوس أو الليسانس".

وذلك فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، والتى تنص على أن "يجوز الاعتذار عن دخول الامتحان فى مقرر أو أكثر لسبب، يحدده مجلس الكلية أو مجلس الجامعة على أن يقدم طلب العذر خلال شهر من انتهاء الامتحانات، وفى حالة وجود ظروف قهرية تحول دون تقديم الطالب للعذر خلال هذه الفترة يقوم الطالب بالتقدم بالعذر حال انتهاء هذه الظروف وفى مدة لا تتجاوز عامين جامعيين بحد اقصى على أن يقدم المستندات الدالة على ذلك" مع السماح بمخاطبة جميع الكليات بحصر الطلاب الذين تقدموا بألتماسات لقبول عذرهم عن العام الجامعى 2018/2019 درءا لهم من الفصل وإرسالها للجامعة للاعتماد، وتعتبر الموافقة جوازية ولمجلس كل كلية تقدير الأمور.

واستعرض وكلاء الكليات خطة جداول الامتحانات بكل كلية خلال المجلس وتبين أن جميع الكليات ملتزمة بالخطة الزمنية للعام الدراسى الحالى 2020/2021 فى ظل الظروف الاستثنائية وأن الجامعة تضع نصب أعينها مصلحة الطالب ومراعاة كافة الظروف الراهنة، وفقا للإجراءات الاحترازية، وضمانً للتباعد الاجتماعى، وأن الكليات أكدت أن سعة اللجان انخفضت بنسبة 30 إلى 40% من سعتها الأساسية، بالإضافة لتوفير كافة أدوات التطهير والتعقيم للجان قبل وبعد كل لجنة.