جامعة أسيوط ترصد فى دراسة للدكتوراه آفات وحشرات ضارة بمحصول الكرنب المحلى

أسيوط -هيثم البدري

أشاد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بما تشهده الجامعة من حراك علمى وتنوع بحثى على مستوى عال من الكفاءة والتميز فى مختلف المجالات العلمية، والتى استطاعت بفضله أن تصبح مركزاً للإبداع العلمى والثراء المعرفى المتميز خاصةً فى ظل الاستراتيجية القائمة على تطوير منظومة التعليم الجامعى وتبادل الخبرات البحثية على نحو واسع، مشيراً فى ذلك إلى حرص إدارة الجامعة على بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير البيئة العلمية والبحثية الداعمة لمختلف الباحثين من أبناء الجامعة وخارجها ودفعهم نحو الإبداع والتميز والابتكار فى مختلف التخصصات العلمية.

وفى هذا الإطار صرّح الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن مناقشة كلية الزراعة بالجامعة لرسالة دكتوراه متخصصة فى العلوم الزراعية بعنوان "العلاقة بين العوامل الحيوية وغير الحيوية المتاحة وآفات الصليبيات الحشرية الرئيسية التى تقطن زراعات الكرنب "، والمقدمة من الباحثة صفاء محمد عبد الرحمن محمد عمرو فى تخصص (وقاية نبات – حشرات اقتصادية).

كما خضعت الدراسة لإشراف وتحكيم لجنة مكونة من كل من الدكتور فاروق عبد القوى عبد الجليل أستاذ علم الحشرات الاقتصادية والمكافحة الحيوية بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة ومستشار رئيس الجامعة للشئون الزراعية والبيئية "مشرفاً ومحكماً "، والدكتورة مرفت أحمد بدوى محمود مدرس علم الحشرات بقسم علم الحيوان كلية العلوم جامعة جنوب الوادى "مشرفاً ومحكماً" والدكتور عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم أستاذ علم الحشرات الاقتصادية بمعهد بحوث وقاية النباتات مركز البحوث الزراعية "مشرفا" الدكتورة داليا يوسف عوض درويش مدرس علم الحشرات الاقتصادية بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة بالجامعة "مشرفاً" إلى جانب الدكتور عبد اللاه سيد حسين عبد المنعم أستاذ علم الحشرات الاقتصادية وعميد كلية الزراعة جامعة بنى سويف " محكماً خارجياً "، والدكتور حسن فرج ضاحى أستاذ علم الحشرات الاقتصادية ووكيل معهد بحوث وقاية النباتات مركز البحوث الزراعية " محكماً خارجياً .

من جانبه أوضح الدكتور فاروق عبد القوى، أن الدراسة أجريت على 7 أصناف كرنب محلية ومستوردة خلال المواسم 2017 ألى 2019م فى مزرعة كلية الزراعة بجامعة أسيوط ومنطقة الفتح المستصلحة بأسيوط، وتم تسجيل آفتين خطيرتين وهما حشرة من الكرنب و حشرة أبو دقيق الكرنب، كما تم تقدير العلاقة بين العوامل الحيوية المتاحة ( الطفيلات و الحساسية النسبية وكذلك نسبة بعض المركبات الأيضية الأولية الذائبة) ومجاميع كل من الآفتين، وكذلك العلاقة بين العوامل غير الحيوية المتاحة (درجات الحرارة و الرطوبة النسبية ودرجة حرارة التربة) ومجاميع كل من الآفتين .

وفى السياق ذاته، أضافت الباحثة، أنه تم تسجيل طفيل واحد على حشرة المن بينما تم تسجيل 4 طفيلات على حشرة أبو دقيق الكرنب والتى تقطن الصنف المحلى (سبعيني) بمنطقة الفتح المستصلحة، كما تم تقدير فعالية بعض المركبات الحيوية المصنعة والبدائل الآمنة للمبيدات ومبيدات الآفات الطبيعية على كل من الآفتين، مشيرةً خلال توصياتها بضرورة التحكم فى زراعات الكرنب والسيطرة على حشرة المن قبل ظهور ذروتها خلال الفترة من 12إلى 16 أسبوعاً من زرعها إلى جانب مراعاة الأصناف التى احتلت معدلات الإصابة الأقل وقدمت نوعاً من المقاومة كما أوصت بالمزيد من الدراسات المستقبلية اللازمة بشدة استخدام المبيدات الحشرية البيولوجية الاصطناعية ومركبات الفطريات للحد من الحشرات والطفيليات التى تنتشر على نبات الكرنب .