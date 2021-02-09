توك توك طائش يقتل البراءة.. جريمة مؤسفة فى شوارع الإسكندرية.. فيديو

كان قد تلقى اللواء محمود عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بمصرع فتاة نتيجة دهس توك توك لها فى شوارع منطقة السيوف شماعة بالإسكندرية تم ضبط المتهم وعرضه على النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 1965 منتزة ثالث.

وقال عمرو حبيب زوج الفتاة إنهما حديثا الزواج منذ 3 أشهر وهى كانت حامل فى شهورها الأولى وصدمها توك توك سريع فى أحد الشوارع الجانبية والأهالى تحفظه عليه وتم تسليمه فى قسم الشرطة.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن زوجته توفت فى نفس اليوم 11 ليلا ولفظت أنفسها الأخيرة نتيجة النزيف الحاد الذى تعرضت له.

وطالب بضرورة منع التوك توك فى شوارع الإسكندرية لأنه غير مقنن ومنع السير عكس الاتجاه والقيادة المتهورة من أطفال تحت السن وذلك لعدم تكرار الحادث مرة أخرى حفاظا على سلامة المواطنين.