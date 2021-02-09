اليوم السابع
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تنفيذ 725 حكماً متنوعاً خلال حملة لمديرية أمن أسوان

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 12:22 م
تنفيذ 725 حكماً متنوعاً خلال حملة لمديرية أمن أسوان مديرية أمن أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، برئاسة العقيد محمد الدخيلى، من تنفيذ 725 حكماً متنوعاً، اليوم الثلاثاء، خلال حملة تنفيذ أحكام، بتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان.

أسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 725 حكماً متنوعاً شملت: ضبط 3 جنايات، و 155 حكم حبس جزئي و28 حكم حبس مستأنف و384 أحكام غرامات و155 أحكام المخالفات.

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن، وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون، وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

 

 


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