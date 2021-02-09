اليوم السابع
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تقرير للأمم المتحدة: كوريا الشمالية طورت برامجها النووية والصاروخية

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 03:34 ص
تقرير للأمم المتحدة: كوريا الشمالية طورت برامجها النووية والصاروخية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
رويترز

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قال دبلوماسي بالأمم المتحدة على علم بتقرير سري قدم لأعضاء مجلس الأمن يوم الاثنين إن كوريا الشمالية واصلت تطوير برامجها النووية والصاروخية طوال عام 2020 في انتهاك للعقوبات الدولية.

وقال التقرير الذي أعده مراقبو العقوبات المستقلون إن بيونجيانج "أنتجت مواد انشطارية وأبقت على المنشآت النووية وطوّرت بنيتها التحتية للصواريخ الباليستية" وواصلت البحث عن مواد وتكنولوجيا لهذه البرامج من الخارج.

يأتي التقرير السنوي للجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن بعد أسابيع فقط من تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه. وقال ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الإدارة تخطط لنهج جديد في التعامل مع كوريا الشمالية يتضمن مراجعة كاملة مع الحلفاء "لخيارات الضغط الجارية واحتمالات أي جهود دبلوماسية في المستقبل".

والتقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ثلاث مرات في عامي 2018 و2019، لكنهما لم يحرزا تقدما بشأن دعوات الولايات المتحدة لبيونجيانج للتخلي عن أسلحتها النووية ومطالب كوريا الشمالية بإنهاء العقوبات.


كوريا الشمالية

الأمم المتحدة

صواريخ كوريا الشمالية

كيم جونج أون

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