اليوم السابع
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تعيين الدكتور حسن عبد اللطيف نائبا لرئيس جامعة الوادى

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 01:53 م
تعيين الدكتور حسن عبد اللطيف نائبا لرئيس جامعة الوادى الدكتور حسن عبد اللطيف نائب لرئيس جامعة الوادى
أسيوط -هيثم البدري

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توجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بالتهنئة إلى الدكتور حسن عبد اللطيف أبو العلا الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب ونائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية سابقاً لصدور قرار جمهوري بتعيينه نائباً لرئيس جامعة الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث، متمنياً له التوفيق والسداد في منصبه الجديد.

كما كشف رئيس جامعة أسيوط أن القرارات الجمهورية الصادرة تضمنت كذلك تعيين الدكتور عادل محمد محمود الأستاذ بقسم المحاصيل في منصب عميد كلية الزراعة، وذلك خلفاً للدكتور محمد حمام زين العابدين العميد السابق للكلية والذي بلغ سن القانونية للمعاش، وكذلك تعيين الدكتور مجدي عبد الجواد علوان عثمان الأستاذ بقسم الآثار في منصب عميد كلية الآداب خلفاً للدكتور أحمد صابر العميد السابق للكلية وذلك لبلوغه السن القانونية للمعاش.

جدير بالذكر أن العميد الجديد لكلية الزراعة شغل عدد من المناصب والتى تضمنت منصبه كوكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة إلى جانب إشرافه على المزرعة الإرشادية التابعة للجامعة بالغريب.

أما العميد الجديد لكلية الآداب فشغل منصب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى جانب ترأسه لقسم الآثار بالكلية لعدة سنوات متتالية.

_مجدى علوان
 الدكتور مجدي عبد الجواد علوان عثمان الأستاذ بقسم الآثار
 
 
 
 
_عادل
الدكتور عادل محمد محمود الأستاذ بقسم المحاصيل 

 


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