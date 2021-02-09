تعليم المنيا تعلن بدأ مقابلات المنتدبين لأعمال إمتحانات الثانوية العامة الأحد المقبل

المنيا - حسن عبد الغفار

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه يوم الأحد القادم الموافق 14 فبراير بدأ عقد مقابلات المنتدبين لأعمال إمتحانات الثانوية العامة "رؤساء اللجان _ المراقبين الأوائل _ رؤساء مراكز توزيع الأسئلة" للعام الدراسي 2020 / 2021 .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه ذلك سيتم بحضور مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، وأعضاء لجنة المقابلات من الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة على أن يتم ذلك وفقا للجدول المعلن وتوقيته وذلك بمسرح مديرية التربية والتعليم بالمنيا.

وأضاف الرشيدى، أنه تم توزيع العدد على مدار يومين تبدأ الأحد وتنتهى يوم الإثنين، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأنه تم إعلان جدول بمواعيد المقابلات ووضعه فى مكان ظاهر بالمديرية.