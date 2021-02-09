"تعليم أسوان" يفتتح "ستديو الكمبيوتر التعليمى" لخدمة طلاب الثانوية

أسوان – عبد الله صلاح

افتتح خالد القبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الثلاثاء، "ستديو الكمبيوتر التعليمى"، بمدرسة أسوان الثانوية بنات، بحضور عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام وغريب محمود مدير عام الخدمات التربوية ونهاد عبد الله موجه عام الحاسب الآلى.

وأعربت نجوى سعد الدين مديرة المدرسة، فى بيان صحفى، عن سعادتها بإقامة الاستوديو داخل أروقة مدرسة أسوان الثانوية بنات أحد أهم وأقدم الصروح التعليمية بأسوان، مؤكدة أن إدارة المدرسة وجميع العاملين بها على يرحبون بالتجربة وعلى استعداد تام لدعم ومساعدة أى فرد يعمل بتعليم أسوان لدخول المدرسة للبث عبر الاستوديو.

وأضافت نهاد عبدالله، أن هذا الجهد والسعى لإنشاء قناة "الكمبيوتر التعليمى على يوتيوب" واختيار مكان مخصص للبث وهو الاستوديو الذى يُفتتح اليوم، هو نتاج دعم وتشجيع من وكيل وزارة التربية والتعليم، والذى ساهم فى تنفيذ هذه الأفكار على أرض الواقع، ودشن المرحلة الأولى للقناة من خلال كلمته الافتتاحية، ويشارك فى افتتاح الاستوديو، لافتةً إلى دعم القيادة التعليمية للعاملين له أثر طيب وفعال فى إنتاج أفضل الأعمال، مؤكدة أنه الاستوديو والقناة لخدمة العملية التعليمية بأسوان.

من جانبه، قدم "القبيصى" الشكر للجميع سواء المدرسة المضيفة والعاملين بها أو لتوجيه الحاسب الآلى والقائمين عليه، مؤكدًا أن نتاج اليوم هو ثمرة فكر وجهد فريق عمل الحاسب الآلى، مضيفًا أنه يدعم دومًا أى فكرة أو مبادرة جديد هدفها الإضافة لتعليم أسوان والمساهمة فى الارتقاء بالمنظومة التعليمة بأسوان، مشيراً إلى أن الاستوديو لن يخدم فقط الحاسب الآلى ولكن جميع القائمين على العملية التعليمية بأسوان.

جدير بالذكر أن "استوديو الكمبيوتر التعليمى" يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياتنا تكنولوجى" التى ينفذها توجيه الحاسب الآلى، والتى تهدف إلى إعداد المعلم "الرقمى - الفعال – المتعاون"، وأن محور المعلم الرقمى يعمل على ميكنة العمل الإدارى لتيسير الخدمة للطلاب وأولياء الأمور ومديرى المدارس والإدارات التعليمية والمديرية، بينما المحور الثانى المعلم الفعال يعمل على إعداد مشاهد تمثيلية لحل مشكلات الطلاب داخل المدرسة والمجتمع المحلى، فى حين يبرز المحور الثالث المعلم المتعاون دور الكمبيوتر فى فاعلية التعلم عن بعد. وبشكل عام يعمل الاستوديو على خدمة الطالب والمعلم وولى الأمر بأسوان.