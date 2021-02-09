اليوم السابع
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تعرف ماذا قال نتنياهو أمام القضاة خلال محاكمته بالفساد المالى.. صور

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 02:31 م
تعرف ماذا قال نتنياهو أمام القضاة خلال محاكمته بالفساد المالى.. صور نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" تفاصيل جلسة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الفساد المالي ، وحصوله على رشاوى من رجال أعمال مقابل منحهم تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية،وقال "نتنياهو" أمام القضاة إنه لم يتلقى أى رشاوي، قائلا: للمحكمة "لم أفعل ذلك"

وأضاف نتنياهو أمام هيئة محكمة شديدة الحراسة في إسرائيل: "أقِرّ بالجواب المكتوب المقدّم باسمي"، وذلك في إشارة إلى مذكرة قدّمها محامو نتنياهو إلى المحكمة الشهر الماضي، تؤكد أنه لم يتلقى أي رشاوي من رجال الأعمال المذكورين في القضية.

ويأتي ذلك قبل ستة أسابيع من توجّه الناخب الإسرائيلي إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية هي الرابعة التي تشهدها إسرائيل في غضون عامين.

ودفع محامو نتنياهو في المذكرة ببراءة موكلهم من تُهم الرشوة، وخيانة الثقة، والاحتيال.

ونشرت الصحيفة صور لمحامي نتنياهو وهو يتحدث اليه في حجرة وهو يلقنه بأقواله قبل التوجه إلى هيئة المحكمة.

 


إسرائيل

تل أبيب

نتنياهو

القدس المحتلة

محاكمة نتنياهو

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