تدريب 141 متدربا داخل مركز التنمية البشرية بجامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم اجتماعات وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، ومجلس إدارة مركز جامعة بني سويف للطباعة والنشر، ومركز تنمية الموارد البشرية بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار المالى، والدكتور هانى النشار مدير وحدة المشروعات، والدكتور ناجى رضوان مدير مركز الطباعة والنشر، والدكتور جمال عبد المطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية.

وخلال اجتماع وحدة إدارة المشروعات تم مناقشة عدد من الموضوعات منها تطوير مقر التعليم الصناعى ومتابعة تجهيز مبنى مركز الاختبارات الإلكترونية مع تشكيل فريق عمل لإدارته ومناقشة التقرير الفنى الخاص بالتعليم الإلكترونى وتطوير نظام إدارة العملية التعليمية بالجامعة بعد الاستخدام التجريبى خلال العام الجامعى 2019/2020 والفصل الدراسى الأول 2020/2021.

كما تناول اجتماع مركز الطباعة والنشر ضرورة تقديم الدعم للمركز لتلبية احتياجات الجامعة من مطبوعات، والموافقة على تكليف المركز بطباعة وتوزيع الكتب الدراسية الخاصة بالشعب والبرامج الجديدة بكليات الجامعة بجودة عالية.

وتمت الموافقة خلال اجتماع مركز تنمية الموارد البشرية على الطلب المقدم من الهيئة العامة للتحكيم ببنى سويف لحضور الدورات التدريبية التى يعقدها المركز. وكذلك قيام المركز بتنفيذ 6 دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حيث بلغ عدد المتدربين 141 متدربا وقام بالتدريب 12 مدربا.