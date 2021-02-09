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تحرير 30 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق بأسوان

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 11:57 ص
تحرير 30 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق بأسوان حملات تموينية - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث التموين بأسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط 30 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق فى مجال ضبط القضايا التموينية، بتوجيهات من اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان.

وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير 30 قضية تموينية، على النحو التالى: 2 قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و12 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.


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