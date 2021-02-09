تحرير 102 مخالفة عدم ارتداء الكمامات خلال حملات تفتيشية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وأسفرت عن: رفع 198 حالة إشغال بنطاق شوارع (الجمهوريه ميدان الاوبرا - المحطة - عرابي- الاتوبيس- إسماعيل صدقي) وتحرير 92 مخالفة عدم ارتداء كمامة بمركز ومدينة دمنهور.

كما تم رفع 210 حاله إشغال بالطريق العام والسوق العمومي برشيد، ورفع 80 حاله إشغال ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينه ابوحمص، تحرير 10 محاضر غرامه عدم ارتداء كمامه بمركز ومدينه حوش عيسى.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية علي المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الاشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.