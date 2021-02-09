اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 فبراير 2021 08:39 م
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تحديث المنظومات الأمنية بالكاميرات البانورامية لتأمين مدن جنوب سيناء

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 08:20 م
تحديث المنظومات الأمنية بالكاميرات البانورامية لتأمين مدن جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا اليوم مع اللواء طارق سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للبصريات بمقر الشركة بالقاهرة، للوقوف على الأعمال التى تنفذها الشركة بمحافظة جنوب سيناء، والمتمثلة فى مراقبة المحاور الرئيسية وتطوير مضمار الهجن وإنشاء مضمار الخيل وقرية التراث بمدينة شرم الشيخ وتطوير قاعات الاجتماعات والأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء وممشى أهل مصر بمدينة طور سيناء.

ومنظومات تأمين مدينة سانت كاترين وربطها بمنظومة موحدة مع كافة منظومات تأمين مدن المحافظة، وفى نهاية اللقاء أهدى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للبصريات درع الشركة الى محافظ جنوب سيناء تقديرا لجهوده.

 


جنوب سيناء

سانت كاترين

سيناء

اخبار سيناء

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