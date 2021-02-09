بيت الشعر بالأقصر يدعم شباب الشعراء من الفيوم وقنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أقام بيت الشعر بمحافظة الأقصر، فعاليات شعرية دعماً لشباب الشعراء ودفعاً بالمتميزين منهم إلى واجهة المشهد الإبداعي والثقافي في مصر والوطن العربي، وتحقيقاً لرسالة مبادرة بيوت الشعر العربية في الاحتفاء بالتجارب الشعرية التي تحمل بشارة لمستقبل الشعر العربي، والتى شارك فيها الشعراء أحمد عبد القادر من محافظة الفيوم، ومحمود بلال من محافظة الفيوم، ووليد ثابت من محافظة قنا.

وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، حيث بدأت الأمسية بالشاعر أحمد عبد القادر من مواليد محافظة الفيوم له ديوان تحت الطبع بعنوان «مَاذا لَو جرَّبَ السّمَاءَ؟»، وعدة مشاركات، منها مهرجان إبداع للجامعات المصرية في مجال الشعر العربي (الموسم السادس – الموسم السابع – الموسم الثامن)، ومهرجان إبداع لمراكز الشباب المصرية في مجال الشعر العربي (الموسم الأول – الموسم الثاني)، وضمن مؤسسي نادي أدب جامعة الفيوم (نادي آفاق الأدبي)، وأسبوع شباب الجامعات المصرية 2019 ممثلًا لجامعة الفيوم.كما حصل على عدد من الجوائز الأدبية في الشعر على مستوى الجامعات المصرية.

ثم تلاه الشاعر محمود بلال تخرج في كلية الآداب جامعة الفيوم في قسم اللغة العربية لعام 2015، وشارك في مسابقة إبداع عن جائزة الشعر للشارقة الثقافية، ونشرت له جريدة أقمار السعودية في عام 2019 ثلاث قصائد "بوح أخير" ، "انتهاء" ، "أغنية بلا ظل"، وحصل على المركز الأول في جائزة الشعر في مسابقة أمير شعراء جامعة الفيوم لعام 2014 و2015، ثم اختتمت الأمسية بالشاعر وليد ثابت من مواليد محافظة قنا تخرج في كلية الآداب قسم اللغة العربية وله ديوان تحت الطبع بعنوان "قدم تجهل خطوتها"، ومن المقرر أن يلتقي جمهور بيت الشعر بالأقصر يوم السبت القادم بالدكتور محمد عبد الباسط عيد في أولى حلقات برنامج "تراثنا الشعري" متحدثًا عن شروح المعلقات - معلقة امرئ القيس نموذجاً.



بيت الشعر بالأقصر يدعم شباب الشعراء من الفيوم وقنا



حضور الفعاليات الشعرية فى بيت الشعر بالأقصر



دعم شباب الشعراء من الفيوم وقنا داخل بيت الشعر بالأقصر