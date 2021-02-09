بيت الشعر بالأقصر يدعم شباب الشعراء من الفيوم وقنا.. صور

أقام بيت الشعر بمحافظة الأقصر، فعاليات شعرية دعماً لشباب الشعراء ودفعاً بالمتميزين منهم إلى واجهة المشهد الإبداعي والثقافي في مصر والوطن العربي، وتحقيقاً لرسالة مبادرة بيوت الشعر العربية في الاحتفاء بالتجارب الشعرية التي تحمل بشارة لمستقبل الشعر العربي، والتى شارك فيها الشعراء أحمد عبد القادر من محافظة الفيوم، ومحمود بلال من محافظة الفيوم، ووليد ثابت من محافظة قنا.
وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، حيث بدأت الأمسية بالشاعر أحمد عبد القادر من مواليد محافظة الفيوم له ديوان تحت الطبع بعنوان «مَاذا لَو جرَّبَ السّمَاءَ؟»، وعدة مشاركات، منها مهرجان إبداع للجامعات المصرية في مجال الشعر العربي (الموسم السادس – الموسم السابع – الموسم الثامن)، ومهرجان إبداع لمراكز الشباب المصرية في مجال الشعر العربي (الموسم الأول – الموسم الثاني)، وضمن مؤسسي نادي أدب جامعة الفيوم (نادي آفاق الأدبي)، وأسبوع شباب الجامعات المصرية 2019 ممثلًا لجامعة الفيوم.كما حصل على عدد من الجوائز الأدبية في الشعر على مستوى الجامعات المصرية.
ثم تلاه الشاعر محمود بلال تخرج في كلية الآداب جامعة الفيوم في قسم اللغة العربية لعام 2015، وشارك في مسابقة إبداع عن جائزة الشعر للشارقة الثقافية، ونشرت له جريدة أقمار السعودية في عام 2019 ثلاث قصائد "بوح أخير" ، "انتهاء" ، "أغنية بلا ظل"، وحصل على المركز الأول في جائزة الشعر في مسابقة أمير شعراء جامعة الفيوم لعام 2014 و2015، ثم اختتمت الأمسية بالشاعر وليد ثابت من مواليد محافظة قنا تخرج في كلية الآداب قسم اللغة العربية وله ديوان تحت الطبع بعنوان "قدم تجهل خطوتها"، ومن المقرر أن يلتقي جمهور بيت الشعر بالأقصر يوم السبت القادم بالدكتور محمد عبد الباسط عيد في أولى حلقات برنامج "تراثنا الشعري" متحدثًا عن شروح المعلقات - معلقة امرئ القيس نموذجاً.
بيت الشعر بالأقصر يدعم شباب الشعراء من الفيوم وقنا
حضور الفعاليات الشعرية فى بيت الشعر بالأقصر
دعم شباب الشعراء من الفيوم وقنا داخل بيت الشعر بالأقصر
فعاليات الأمسية الشعرية للاحتفاء بالشباب
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