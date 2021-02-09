بريطانيا تؤكد انتشار سلالة "كنت" المتحورة من فيروس كورونا فى البلاد

كتب سمير حسنى

قال جورج يوستيس وزير البيئة البريطاني، إن سلالة "كنت" المتحورة من فيروس كورونا هي الأكثر انتشارا في البلاد حاليا، منوها بنجاح لقاحات كورونا ضد سلالتي "كنت" وجنوب أفريقيا.، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

كان إدوارد أرجار وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة قال الاثنين، إنه لا توجد أدلة على أن لقاح أسترازينيكا لا يمنع الوفاة بفيروس كورونا أو الأعراض الشديدة المترتبة على الإصابة به، وإن جنوب أفريقيا أوقفت استخدامه مؤقتا فقط.

وقررت جنوب أفريقيا تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا في برنامج التطعيم بعدما أظهرت بيانات أنه لا يوفر سوى حماية محدودة من الإصابة بدرجة خفيفة إلى متوسطة بالمرض الناجم عن سلالة فيروس كورونا المتحورة المنتشرة في البلاد. وقال أرجار لقناة سكاي "لا يوجد دليل على أن هذا اللقاح ليس فعالا في منع الدخول إلى المستشفى والإصابة بأعراض شديدة والوفاة، وهو ما نسعى إليه اليوم بالأساس من هذه اللقاحات".

وأضاف "السلالات المتفشية في هذا البلد ليست سلالة جنوب أفريقيا، فهناك عدد صغير من الحالات المصابة بها، السلالتان المهيمنتان هنا هما تلك المعروفة لدينا ثم سلالة كنت، وهذا اللقاح فعال بدرجة عالية في الوقاية منهما".