اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 فبراير 2021 10:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تؤكد انتشار سلالة "كنت" المتحورة من فيروس كورونا فى البلاد

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 09:47 ص
بريطانيا تؤكد انتشار سلالة "كنت" المتحورة من فيروس كورونا فى البلاد كورونا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال جورج يوستيس وزير البيئة البريطاني، إن سلالة "كنت" المتحورة من فيروس كورونا هي الأكثر انتشارا في البلاد حاليا، منوها بنجاح لقاحات كورونا ضد سلالتي "كنت" وجنوب أفريقيا.، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

كان إدوارد أرجار وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة قال الاثنين، إنه لا توجد أدلة على أن لقاح أسترازينيكا لا يمنع الوفاة بفيروس كورونا أو الأعراض الشديدة المترتبة على الإصابة به، وإن جنوب أفريقيا أوقفت استخدامه مؤقتا فقط.

وقررت جنوب أفريقيا تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا في برنامج التطعيم بعدما أظهرت بيانات أنه لا يوفر سوى حماية محدودة من الإصابة بدرجة خفيفة إلى متوسطة بالمرض الناجم عن سلالة فيروس كورونا المتحورة المنتشرة في البلاد.

وقال أرجار لقناة سكاي "لا يوجد دليل على أن هذا اللقاح ليس فعالا في منع الدخول إلى المستشفى والإصابة بأعراض شديدة والوفاة، وهو ما نسعى إليه اليوم بالأساس من هذه اللقاحات".

وأضاف "السلالات المتفشية في هذا البلد ليست سلالة جنوب أفريقيا، فهناك عدد صغير من الحالات المصابة بها، السلالتان المهيمنتان هنا هما تلك المعروفة لدينا ثم سلالة كنت، وهذا اللقاح فعال بدرجة عالية في الوقاية منهما". 


كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

كوفيد 19

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سلالات كورونا المتحورة تربك العالم رغم وجود أكثر من 5 لقاحات فعالة.. دراسات تؤكد فعالية "فايزر وموديرنا وسبوتنيك V" ضد متغير بريطانيا وجنوب أفريقيا.. و"استرازينيكا" تبحث عن جرعة معززة لمواجهة السلالة الجديدة

الإثنين، 08 فبراير 2021 08:00 م

حصانة قضائية للمهاجرين غير الشرعيين فى بريطانيا مقابل تطعيم كورونا

الإثنين، 08 فبراير 2021 01:26 م

الحكومة: بريطانيا والإمارات أعلى دول العالم تدفقا للاستثمارات بمصر 2020/2019

الإثنين، 08 فبراير 2021 12:20 م

بريطانيا ترصد 147 إصابة بالسلالة الجنوب أفريقية من فيروس كورونا

الإثنين، 08 فبراير 2021 11:07 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة