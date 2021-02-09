بروتوكول تعاون بين فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار وتعليم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، اليوم، توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والذى قام بتوقيعه كلا من محمد السيد الدالى مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة، وماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

وأكد محافظ سوهاج، أهمية التعاون بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمع المدنى فى تنفيذ برامج محو الأمية لدعم الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والقضاء على تلك الظاهرة لما لها من آثار سلبية على مناحى الحياة، لافتا إلى أن الأمية تمثل عائقا أمام تحقيق التنمية .

وينص البروتوكول على أن تقوم الهيئة العامة لتعليم الكبار بتوفير مستلزمات العملية التعليمية، واعتماد ومراجعة قوائم الدارسين، وإجراء الاختبارات النهائية لتخرجهم، واستخراج ومنح الشهادات للناجحين الذين اجتازوا الاختبارات النهائية، وإجراء أعمال المتابعة الفنية والإدارية للفصول وتقديم الدعم الفنى اللازم لتنفيذ مشروع محو الأمية، على أن تقوم مديرية التربية والتعليم بإعداد قوائم بأسماء المرشحين للعمل فى فصول محو الأمية كمدرسين، وإعداد قوائم الدارسين بالشريحة العمرية " 16 سنة فأكثر"، وتقديم الحوافز المادية والعينية للدارسين بهدف التشجيع على الالتحاق والاستمرارية .