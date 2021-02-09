برلين تخصص 9 مليارات يورو لشراء جرعات لقاح كورونا للألمان والاتحاد الأوروبى

برلين (رويترز)

أفادت وثيقة صدرت عن وزارة المالية الألمانية واطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء أن ألمانيا تعتزم إنفاق ما يقرب من 9 مليارات يورو (10.9 مليار دولار) هذا العام للمساعدة فى شراء ما يصل إلى 635.1 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 لسكانها والدول الأخرى الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي.

ويزيد التأخير فى عملية طرح اللقاح البطيئة نسبيا فى الاتحاد الأوروبى والقلق بشأن السلالات الجديدة لفيروس كورونا من صعوبة تخفيف الحكومات الأوروبية للقيود الحالية بسبب الجائحة. وأدت المشاكل إلى بعض التوترات بين بروكسل وبرلين.

ووفقا للوثيقة، فقد اقترحت بيتينا هاجيدورن، نائبة وزير المالية أولاف شولتس، على المشرعين فى رسالة الموافقة على طلب وزير الصحة ينس سبان للحصول على 6.22 مليار يورو إضافية لشراء المزيد من الجرعات، يأتى هذا بالإضافة إلى 2.66 مليار يورو مخصصة بالفعل فى ميزانية 2021.

وتأتى خطط الإنفاق الإضافية بعد أن قال شولتس الأسبوع الماضى إنه غاضب من عدم طلب المزيد من لقاحات كوفيد-19 العام الماضى على المستوى الأوروبي، بينما جددت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى أورسولا فون دير لاين دفاعها عن سجل المفوضية فى طرح اللقاح.

وقال مصدر من التحالف لرويترز إن من المتوقع أن توافق لجنة الميزانية بمجلس النواب على الإنفاق الإضافى غدا الأربعاء، وقالت الوثيقة إن وزارة الصحة ستستخدم الأموال التى تبلغ فى المجمل 8.89 مليار يورو لشراء ما يصل إلى 635.1 مليون جرعة لقاح فى إطار خطط المشتريات المشتركة للاتحاد الأوروبى والمخطط الوطنى لبرلين.