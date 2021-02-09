اليوم السابع
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برلمانيون هولنديون يطالبوا حكومتهم بالاعتراف رسميًا بمذبحة الأرمن كإبادة جماعية

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 11:51 م
برلمانيون هولنديون يطالبوا حكومتهم بالاعتراف رسميًا بمذبحة الأرمن كإبادة جماعية البرلمان الهولندى - أرشيفية
أ ش أ

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حث نواب برلمانيون هولنديون، حكومة بلادهم على الاعتراف رسميًا بمذبحة الأرمن عام 1915 على أنها إبادة جماعية.
ذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أنه في عام 2018 صوت المشرعون الهولنديون في مجلس النواب بأغلبية ساحقة للاعتراف بوصفها إبادة جماعية ارتكبتها القوا العثمانية عام 1915، لكن القرار لم يصبح السياسة الرسمية للبلاد.
ويؤكد الأرمن أن 1.5 مليون أرمني قتلوا بشكل منهجي قبيل انهيار الدولة العثمانية، فيما أقر عدد من المؤرخين في أكثر من 20 دولة بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا بوقوع إبادة، كما أقرت نحو 12 دولة من الاتحاد الأوروبي قرارات مماثلة، فيما تنفي تركيا أن المذبحة التي حدثت في ذروة الحرب العالمية الأولى تمثل إبادة جماعية، وأدت إلى مقتل ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني، حين كانت القوات العثمانية وروسيا تتنازعان السيطرة على الأناضول.


هولندا

البرلمان الهولندى

مذبحة الأرمن

إبادة الأرمن

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