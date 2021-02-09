باحثون بجنوب أفريقيا: لقاح جونسون فعال ضد السلالة الموجودة لكورونا

كتب أحمد عرفة

أكد باحثون جنوب أفريقيون أن لقاح جونسون آند جونسون فعال ضد السلالة الموجودة لدينا من فيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق تقدمت شركة جونسون أند جونسون بطلب لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لترخيص لقاح فيروس كورونا ONE-SHOT الذى يمنع 100٪ من حالات دخول المستشفى والوفيات لـمصابى كورونا، ومن المتوقع أن يحصل على الموافقة خلال أسابيع وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل البريطانية".

وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقية لشراء 100 مليون جرعة من لقاح J & J مقابل 1 مليار دولار، مما يجعل سعر كل جرعة حوالي 10 دولارات ، ونظرًا لأن لقاح J & J هو جرعة واحدة فقط ولا يحتاج إلى تخزينه في الفريزر، فقد يساعد فى سرعة توزيعه وحقن عدد كبير من الأشخاص وتحصينهم من مرض كورونا.