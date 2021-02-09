انطلاق الجولة الثانية من المباحثات بين سيراليون وغينيا بشأن الحدود

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استقبل الرئيس السيراليوني جوليوس مادا بيو، اليوم /الثلاثاء/، بالقصر الرئاسي بالعاصمة فريتاون، وفدا غينيا رفيع المستوى برئاسة وزيري الخارجية والأمن في غينيا، لبحث آخر مستجدات الأوضاع بشأن الخلافات الحدودية بين البلدين.

وبحسب بيان صحفي للخارجية السيراليونية، صرح وزير خارجية غينيا إبراهيما خليل كابا، بأن اللقاء مع رئيس سيراليون تناول قضية تسوية الخلافات الحدودية بين غينيا وسيراليون، مشيرا إلى أنه في نهاية المباحثات سيتم رفع تقرير لرئيسي البلدين بشأن ما انتهت إليه مباحثات الجانبين.

تأتي زيارة الوفد الغيني استكمالا لمحادثات بدأها وفد سيراليوني في العاصمة كوناكري نهاية شهر يناير الماضي حول قضية إغلاق الحدود، حيث قرر الجانبان في نهاية الجولة الأولى إرساء إطار تشاوري لمعالجة مشكلاتهما في أقرب الآجال الممكنة.

تجدر الإشارة إلى أن غينيا اتخذت قرارا منفردا بغلق حدودها البرية مع ثلاث دول مجاورة، بما في ذلك سيراليون، وذلك عشية الانتخابات الرئاسية في 18 أكتوبر الماضي، مما أثر سلبيا على حركة التجارة وحرية تنقل الأشخاص بين البلدين وساهم فى رواج ظاهرة التهريب بينهما لاسيما عن طريق البحر.