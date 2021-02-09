انتشار أمنى مكثف فى الإكوادور خوفا من أعمال عنف عقب الانتخابات الرئاسية

شهدت مدن الإكوادور انتشارا أمنيا مكثفا، إثر انتشار أنصار المرشح الرئاسى ياكو بيريز فى الشوارع، وذلك فى أعقاب إعلان منافسه أندريس أراوز فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت مؤخرا.
ويأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه منابر إعلامية أن الانتخابات سوف تعاد فى إبريل القادم بسبب فشل المرشحان فى الحصول على 40% من الأصوات.
ويحتاج المرشح الفائز إلى الحصول على أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة للفوز من أول جولة أو 40% إجمالا مع 10% أكثر من المرشح التالى له.
احتشاد أنصار ياكو بيريز فى شوارع الإكوادور
أحد أفراد الأمن فى شوارع الإكوادور يترقب المشهد
المتظاهرون يحملون لافتات مؤيدة لياكو بيريز
انتشار أمنى مكثف
أنصار ياكو بيريز
جانب من المشهد فى الإكوادور
هتافات ولافتات بين الأنصار بعد انتخابات أثارت الجدل
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