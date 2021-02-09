انتشار أمنى مكثف فى الإكوادور خوفا من أعمال عنف عقب الانتخابات الرئاسية

وكالات

شهدت مدن الإكوادور انتشارا أمنيا مكثفا، إثر انتشار أنصار المرشح الرئاسى ياكو بيريز فى الشوارع، وذلك فى أعقاب إعلان منافسه أندريس أراوز فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت مؤخرا.

ويأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه منابر إعلامية أن الانتخابات سوف تعاد فى إبريل القادم بسبب فشل المرشحان فى الحصول على 40% من الأصوات.

ويحتاج المرشح الفائز إلى الحصول على أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة للفوز من أول جولة أو 40% إجمالا مع 10% أكثر من المرشح التالى له.