الولايات المتحدة تسجل 86 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأميركية، تجاوز 86 ألف إصابة، خلال الـ24 الماضية، كما سجلت أكثر من 1400 وفاة.
ووفقاً لبيانات الجامعة التي نشرت على موقعها الإلكتروني، فقد سجل الأطباء في الولايات المتحدة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، 86.646 ألف إصابة بـ "كوفيد-19" و 1.465 ألف وفاة.
وتتصدر الولايات المتحدة، العالم من حيث عدد المصابين بفيروس "كورونا" وعدد الوفيات.
وبحسب الجامعة، فقد تم طيلة الفترة تسجيل أكثر من 27 مليون شخص مصاب في البلاد، وتوفي أكثر من 465 ألف مصاب تم تشخيص إصابتهم بـ "كوفيد-19".
الولايات المتحدة تسجل 86 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعةالثلاثاء، 09 فبراير 2021 05:43 م
كورونا فى أمريكا - أرشيفية
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأميركية، تجاوز 86 ألف إصابة، خلال الـ24 الماضية، كما سجلت أكثر من 1400 وفاة.
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