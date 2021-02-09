النائب فيصل التبيني: نواب عن النهضة وقعوا على لائحة سحب الثقة من الغنوشى

كتب أحمد عرفة

أكد النائب التونسي فيصل التبيني، أن نواب عن حركة النهضة التونسية وقعوا على لائحة سحب الثقة من راشد الغنوشى رئيس البرلمان التونسى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وبعد المظاهرات الواسعة التى خرجت ضد راشد الغنوشى، رئيس البرلمان التونسى، ورئيس حركة النهضة التونسية المنتمية لجماعة الإخوان، انتقلت دعوات إقالة الغنوشى وحل البرلمان إلى الشعر، حيث هاجم الشاعر التونسي، لزهر الضاوي، كتب قصيدة شعرية ساخرة، نشرها على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يدعو فيها راشد الغنوشى إلى مغادرة البلاد حتى يستعيد التونسيون حياتهم المسلوبة، مشرحا بلهجة محلية 10 سنوات من "الآثام" السياسية التى ارتكبها بحق أبناء جلدته.

وتواترت، فى الآونة الأخيرة، الأصوات المنادية بمحاسبة الغنوشى وفتح ملفاته السوداء المرتبطة بالإرهاب والفساد السياسي، حتى أنه لا تكاد تخلو تظاهرة أو تحرك ميدانى من شعار "ارحل"، بل تحولت الكلمة إلى ما يشبه كلمة السر التى وحدت النشطاء فى الشارع سواء من السياسيين أو المواطنين البسطاء ضد رأس الأخطبوط الإخواني.