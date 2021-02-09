قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان اليوم الثلاثاء، إن الجزائر سجلت بؤرة لسلالة إنفلونزا الطيور إتش5إن8 في مزرعة للدواجن.
ونقلت المنظمة، ومقرها باريس، عن تقرير لوزارة الخارجية الجزائرية أن الفيروس أسفر عن نفوق 50 ألف طائر في مزرعة بمدينة عين فكرون بشمال شرق البلاد وأن باقي الطيور ذُبحت وعددها 1200 طائر.
وكانت قد سجلت الحكومة اليابانية حالات إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور يُعتقد أنها سلالة شديدة العدوى في مزارع الدواجن بمقاطعتى تشيبا وميازاكى.
وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية - على موقعها الإلكترونى، أن محافظة تشيبا قررت إعدام حوالى 1.15 مليون دجاجة تمت تربيتها في المزرعة المصابة في بلدة تاكو، لمنع انتشار الفيروس، موضحة أنها طلبت إرسال قوات الدفاع الذاتي للمساعدة في إكمال المهمة بسرعة.
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