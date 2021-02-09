وكانت قد سجلت الحكومة اليابانية حالات إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور يُعتقد أنها سلالة شديدة العدوى في مزارع الدواجن بمقاطعتى تشيبا وميازاكى.

وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية - على موقعها الإلكترونى، أن محافظة تشيبا قررت إعدام حوالى 1.15 مليون دجاجة تمت تربيتها في المزرعة المصابة في بلدة تاكو، لمنع انتشار الفيروس، موضحة أنها طلبت إرسال قوات الدفاع الذاتي للمساعدة في إكمال المهمة بسرعة.