اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 فبراير 2021 08:54 م
خالد صلاح
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المغرب تسجل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 07:47 م
المغرب تسجل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 476125 حالة .
وذكر بيان للوزارة اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 16 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8424، كما تم تسجيل 1035 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 456032.


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