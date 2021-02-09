المغرب تسجل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 476125 حالة .

وذكر بيان للوزارة اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 16 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8424، كما تم تسجيل 1035 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 456032.