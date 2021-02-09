المغرب تسجل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 476125 حالة .
وذكر بيان للوزارة اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 16 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8424، كما تم تسجيل 1035 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 456032.
المغرب تسجل 536 إصابة جديدة بفيروس كوروناالثلاثاء، 09 فبراير 2021 07:47 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 476125 حالة .
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