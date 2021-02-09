العثور على طفلة حديثة الولادة بأحد شوارع المحلة ونقلها للمستشفي

الغربية - عادل ضرة

عثر أحد المواطنين بمنطقة الجمهورية ثان المحلة الكبرى ، بمحافظة الغربية ، على طفلة حديثة الولادة ملقاه بالطريق العام ، وتم الاتصال بشرطة النجدة ونقلها إلى مستشفى المحلة العام .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية ، إخطارا من العميد محمد فتحى مأمور قسم شرطة ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة، بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بمنطقة الجمهورية.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن الطفلة ترتدى ملابسها كاملة، وتم نقلها لمستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة .

من ناحيه أخرى، عثر أهالى قرية محلة زياد التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، على جثة مجهولة الهوية لشاب مقتولا بسلاح نارى على طريق قرية كفر الصارم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية ، اخطارا من العميد أحمد العدروسى مأمور مركز سمنود ، بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مجهول الهويه مقتولا بطلق نارى .

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة ، تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية ، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة الكبرى وضباط مباحث مركز سمنود ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبها.