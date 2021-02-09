الرئيس الإيرانى: لم نشعر بأى إجراء عملى من إدارة أمريكا الجديدة فى مكافحة كورونا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى إن إيران لم تشعر حتى اليوم بأى إجراء عملي من الإدارة الأمريكية الجديدة فى مجال المساعدة بمكافحة جائحة كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف حسن روحانى أنه خلال الأعوام الـ42 الماضية، تم فرض حربين علينا، حرب من قبل صدام والأخرى الحرب من قبل ترامب، وقد تصدينا لكلا الحربين بصمودنا وانتصرنا في كليهما ولم يبق من صدام شىء، ولم يبق من ترامب سوى العار.

وتابع الرئيس الإيرانى، لم نشاهد أى إجراء عملى من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة التى لم تقم بأى إجراء تجاه الحكومة والشعب الإيراني فى مجال مكافحة كورونا، مستطردا، نحن أنتجنا كل الأدوية والمعدات الصحية اللازمة حتى أننا نقوم بتصدير بعض المواد والمعدات الصحية، وحتى الآن حصلت ثلاثة مؤسسات هي "بركت" و"باستور" و"رازى" تراخيص لاختبار لقاحاتها، وفي المستقبل سيستفيد مواطنونا من اللقاحات المنتجة في الداخل.