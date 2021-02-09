اليوم السابع
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الحكومة اليمنية: على الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحمّل مسؤولياتهما بشأن أزمة البلاد

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 05:27 م
الحكومة اليمنية: على الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحمّل مسؤولياتهما بشأن أزمة البلاد اليمن
كتب أحمد عرفة

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أكدت الحكومة اليمنية، أن على الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي تحمّل مسؤولياتهم بشأن الأزمة في البلاد، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت الحكومة اليمنية: يجب عدم الاكتفاء بالضغط من أجل سلام ليست له أي شروط موضوعية مع عرقلة الحوثيين كل الجهود.

وفى وقت سابق أكد مارتن جريفيث المبعوث الدولي إلى اليمن، أن التسوية السياسية التفاوضية التي تلبي تطلعات الشعب اليمني هي الحل الوحيد المستدام لإنهاء الصراع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأعرب المبعوث الدولي إلى اليمن عن قلقه من استئناف الحوثيين للأعمال العدائية في محافظة مأرب.

 

 

 


مارتن جريفيث

الحوثيين

الإرهاب

ازمه اليمن

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